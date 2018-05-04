Беларусь и Китай могут отменить визы уже в этом году. Сейчас стороны готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней, рассказал руководитель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. Сегодня он встретился с китайскими журналистами.

Во время пресс-конференции Михаил Мясникович отметил, что подписание и вступление в силу соглашения о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней должно главным итогом Года туризма Беларуси в Китае. По его словам, такое решение даст серьезный толчок для развития туризма и станет подспорьем для налаживания бизнес-контактов.

Этот документ может быть подписан до конца 2018 года. На сегодняшний день белорусы могут посещать без визы Гонконг и китайский остров Хайнань. Также она не нужна тем, кто собирается пробыть в Китае до 5 дней, дипломатам и туристическим группам.