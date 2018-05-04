В Вильне состоялось открытие нового здания Европейского гуманитарного университета.

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) начинает работать в новых помещениях — в бывшем Августинском монастыре в Старом городе Вильнюса. Теперь все части университета, разбросанные ранее по всему городу, будут находится под одной крышей, сообщает ru.delfi.lt.

Политическая воля и сама идея передачи университету отдельного помещения возникла несколько лет назад в период работы правительства Андрюса Кубилюса, говорит Максимас Милта, отвечающий за связи университета с прессой. Тогда и был запущен процесс, благодаря которому было принято решение о реставрации здания бывшего Августинского монастыря в Старом городе Вильнюса. Под это были выделены средства. «Процесс затянулся, поскольку здание было в печальном состоянии. Не было крыши, водопровода. Официальное постановление правительства о передаче нам нового корпуса было принято в конце октября 2017 года. Мы, безусловно, благодарны литовским властям за такой огромный подарок, тем более на наше 25-летие», — отметил Милта.