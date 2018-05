3 траўня ў Мінску адкрылася выстава «СМІ ў Беларусі». Пасля кароткай уступнай цырымоніі міністр інфармацыі (сёлета першая выстава для Аляксандра Карлюкевіча ў гэтай якасці) у суправаджэнні іншых чыноўнікаў робіць «абыход», на якім яму дэманструюць «дасягненні народнай гаспадаркі» ― усё, чым багатыя і своеасаблівыя беларускія медыі і выдавецтвы.

Вайсковае інфармацыйнае агенцтва «Ваяр», напрыклад, вырашыла прэзентаваць сябе з дапамогай «зялёных чалавечкаў»:

У асноўным, на выставе прадстаўленыя дзяржаўныя СМІ і выдавецтвы, якія выпускаюць дзіцячае, даведачнае і забаўляльнае чытво.

3 траўня ў свеце традыцыйна адзначаецца Дзень свабоды друку. Сёлета ён праходзіць пад дэвізам «Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law» («Трымаць пад кантролем: медыі, справядлівасць і вяршэнства закона»).