Внешний государственный долг Беларуси в марте снизился на 25,9 млн. USD

Как сообщили в Министерства финансов РБ, внешний государственный долг страны в марте уменьшился по сравнению с февралем сократился на 25,9 млн. USD и составил 16,4 млрд. USD. С начала года данный долг сократился на 304,7 млн. USD (с учетом курсовых разниц), то есть на 1,8%.

За I квартал 2018 года белорусский Минфин привлек внешние государственные займы на сумму 871,5 млн. USD. Из них большую часть оставили еврооблигации, которых было размещено на 600 млн. USD. Кроме того, было привлечено 222,3 млн. USD от правительства и банков РФ, 33,5 млн. USD — от МБРР, 14,2 млн. USD — от китайских банков и 1,5 млн. USD — от ЕБРР и СИБ.

В марте объемы привлечения были довольно скромными: 128,7 млн. USD. Большую часть из этой суммы обеспечили правительство и банки России: 117,7 млн. USD. От МБРР было получено 9,7 млн. USD, от китайских банков — 0,1 млн. USD, а от ЕБРР и СИБ — 1,2 млн. USD.

Погашено за I квартал 2018 года внешнего долга РБ было на 1 189,1 млн. USD. Из них 800 млн. USD ушло на погашение еврооблигаций, 179,3 млн. USD составили выплаты банкам Китая, 107,1 млн. USD — правительству РФ, 88,3 млн. USD — ЕФСР, 13,3 млн. USD — МБРР, 0,7 млн. USD — США и 0,4 млн. USD — ЕБРР и СИБ.

В марте Минфин выплатил 124,3 млн. USD. Из них большую часть заняли платежи Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), составившие 88,3 млн. USD. Китайским банкам было уплачено 4 млн. USD, 24,9 млн. USD — правительству России, 6 млн. USD — МБРР и 0,4 млн. USD — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг за I квартал 2018 года не снизился, а вырос на 134,2 млн. BYN (с учетом курсовых разниц) и достиг 9,3 млрд. BYN. Рублевые облигации Минфин не размещал, а валютных облигаций реализовал на внутреннем рынке на 134 млн. USD. Рублевые облигации он также не погашал, а выплаты по валютным облигациям составили 68,9 млн. USD.

В марте внутренний государственный долг увеличился на 63,3 млн. BYN. За месяц Минфин реализовал валютные облигации на 70,7 млн. USD, а погасил — на 17,1 млн. USD.

В результате суммарный внутренний и внешний государственный долг Беларуси за I квартал снизился на 838 млн. BYN (2%) и составил на 1 апреля 2018 года 41,3 млрд. BYN. В марте данный долг сократился по сравнению с февралем на 46,5 млн. BYN.