Правительство намерено взяться за отстающие предприятия, на которых зарплаты составляют 300-400 рублей. Об этом сегодня по завершении совещания у главы государства сообщил премьер-министр Андрей Кобяков, передает БЕЛТА.

Премьер констатировал, что по итогам марта текущего года не удалось в полной мере выполнить задачу по достижению средней зарплаты в Беларуси на уровне декабря 2017 года.

«Де-факто получилось, что мы в марте несколько не достигли этого показателя. Средняя заработная плата сложилась на уровне 927 рублей. Мы докладывали, каким образом те или иные отрасли, регионы выполняли задачи, связанные с обеспечением этого уровня», — сказал он.

«Сегодня делался больший упор на те организации, которые имеют значительные отклонения от показателя в 1 тысячу рублей. Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата 300−400 рублей, которые бы позволили им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост заработной платы», — отметил Андрей Кобяков.

По его словам, эта задача непростая, тем не менее она должна быть решена, чтобы обеспечить для людей привлекательность их рабочих мест и в том числе не допустить оттока квалифицированных кадров за рубеж.

Напомним, по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, которое провели специалисты Белстата, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России. Все эти гастарбайтеры теоретически могут попасть под действие обновленного декрета по тунеядству.