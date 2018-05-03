Телеком-оператор velcom запустил два промотарифа для домашних пользователей. Теперь 100-мегабитным интернетом и телевидением VOKA можно пользоваться по сниженным ценам: за 22,90 или 24,90 руб. в месяц, а первые три месяца — по 9,90 руб.

На промотарифы можно подключиться в Минске, Могилеве, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Речице и Добруше. Во всех городах действуют одинаковые условия: домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и максимальный набор каналов VOKA ТВ. Гомельским абонентам этих тарифов, помимо интерактивного телевидения VOKA, бонусом предоставляется кабельное ТВ.

Выбирать можно из двух спецтарифов, которые включают домашний интернет на 100 Мбит/с и до 120 телеканалов в пакетах VOKA. Разница состоит лишь в числе выдаваемых в пользование ТВ-приставок. При подключении одного телевизора с приставкой абонентская плата составит 22,90 руб. в месяц, в случае с двумя — 24,90.

Подключиться на промотарифы можно только до 31 мая и только при заключении нового договора. При этом в первые три месяца любой тариф будет доступен за 9,90 руб. в месяц.