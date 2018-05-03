В результате катастрофы самолета Су-30СМ погибли оба пилота. В Минобороны РФ утверждают, что по Су-30 огонь не открывали.

В Сирии в результате катастрофы российского истребителя Су-30СМ погибли оба пилота, сообщило министерство обороны России в четверг, 3 мая. «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — заявили в ведомстве.

Авария произошла над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. По данным Минобороны РФ, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.