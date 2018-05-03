В Минске контролеры в общественном транспорте сменили форму одежды.

Начальник контрольно-ревизорской службы агентства «Минсктранс» Юрий Давидович сообщил, что столичным контролерам общественного транспорта была выдана форменная одежда летнего образца.

В жилетах, выполненных из легкой ткани синего, серого и бежевого цветов, предусмотрены карманы, петля, на которой будет крепиться записывающее устройство, нашивка, которая визуально предупреждающая о том, что проверка оплаты проезда сопровождается аудио- и видеофиксацией.

В прошлом году в Минске решили отказаться от использования формы в работе контролеров.

Некоторое время этот подход был эффективным в борьбе с безбилетниками, но с другой стороны — форменная одежда олицетворяет единство корпоративного стиля, она дисциплинирует как контролеров, так и пассажиров.