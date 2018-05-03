Нормативы потребления теплоэнергии изменены в белорусской столице.

Мингорисполком уже утвердил соответствующее решение №1269, которое было размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения коснулись нормативов, определяющих потребление тепловой энергии в жилых домах, которые не оборудованы приборами группового учета расхода энергии. Так, норматив на отопление квадратного метра общей площади жилья за февраль 2018 года составил 0,0211 Гкал, а на подогрев кубометра воды – 0,0759 Гкал.

Документ вступает в силу после официального опубликования.