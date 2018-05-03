В США в штате Джорджия в крушении военно-транспортного самолета С-130 погибли, как предполагается, все находившиеся на борту, их было девять человек. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии.

С-130 направлялся на военно-воздушную базу в штате Аризона.

Самолет упал вскоре после взлета.

Авиакатастрофа произошла рядом с автодорожной развязкой, недалеко от международного аэропорта. По чистой случайности никто из находившихся на земле не пострадал.

С-130 принадлежал Национальной гвардии Пуэрто-Рико. О причинах инцидента пока не сообщается, начато расследование. На месте проишествия работают пожарные и другие экстренные службы.