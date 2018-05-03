Столичная милиция задержала по подозрению в совершении хулиганских действий неработающего 26-летнего жителя Минского района. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 2 мая около 20.00. «Сотрудница минской милиции в свой выходной день проходила по ул.Притыцкого. Неожиданно из-за церкви выбежал мужчина в одних кроссовках. Женщина незамедлительно сообщила об этом коллегам, которые несли службу поблизости. Совместными усилиями данный гражданин был задержан. После того, как мужчина надел свою одежду, которая была в кустах около церкви, он был доставлен в РУВД для разбирательств. Как пояснил злоумышленник, в Минск он приехал отдохнуть«, — рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство). Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.