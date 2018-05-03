Министр энергетики Владимир Потупчик покровительствовал незаконному семейному бизнесу по поставке на государственные объекты стройматериалов по завышенным ценами, доложил президенту председатель КГБ.

По данным КГБ, Владимир Потупчик лично покровительствовал семейному бизнесу и обеспечивал государственные заказы на поставку строительных материалов по завышенным ценам. Это способствовало не только незаконному обогащению семьи, но и нанесению ущерба государству в госпредприятиям в особо крупном размере.

После получения такой информации, президент сразу же подписал указ об отставке министра энергетики.

В настоящее время информация КГБ анализируется и в ближайшее время ей будет дана правовая оценка. Не исключено возбуждение ряда уголовных дел коррупционной направленности.