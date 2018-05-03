Фото с сайта ej.by
Фото с сайта ej.by

Министр энергетики Владимир Потупчик покровительствовал незаконному семейному бизнесу по поставке на государственные объекты стройматериалов по завышенным ценами, доложил президенту председатель КГБ.

По данным КГБ, Владимир Потупчик лично покровительствовал семейному бизнесу и обеспечивал государственные заказы на поставку строительных материалов по завышенным ценам. Это способствовало не только незаконному обогащению семьи, но и нанесению ущерба государству в госпредприятиям в особо крупном размере.

После получения такой информации, президент сразу же подписал указ об отставке министра энергетики.

В настоящее время информация КГБ анализируется и в ближайшее время ей будет дана правовая оценка. Не исключено возбуждение ряда уголовных дел коррупционной направленности.

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