Почти треть белорусов считает, что главным двигателем трансформационных процессов в стране может быть именно власть.

Белорусская аналитическая мастерская (BAW) по просьбе Thinktanks.by включила в мониторинг общественного мнения белорусов вопрос: «Кто наиболее вероятно может стать инициатором перемен в Беларуси?». Людям предлагалось дать всего один ответ. В опросе приняло участие 1064 человека по репрезентативной выборке.

Чаще всего респонденты отвечали, что самым вероятным локомотивом модернизации является власть. Этой точки зрения придерживались 31,2% опрошенных.

На втором месте по популярности оказался ответ «гражданское общество» — 25,5%, и лишь на третьем – «оппозиция» — 16,6%.

Бизнес в качестве инициатора перемен в Беларуси назвало 10,4% опрошенных.

12,9% респондентов честно признались, но что не знают ответа на данный вопрос.

2,7% опрошенных сказали, что наиболее вероятным инициатором перемен являются другие силы.

Еще 0,7% принимавших участие в опросе отказались от ответа.

Как прокомментировал по просьбе Thinktanks.by данные результаты социолог и политолог Сергей Николюк, вся суть белорусской модели строится на том, что власть – единственный субъект любых политических действий.

«Если кто-либо иной пытается совершать действия, которые могут быть расценены, как политические, сразу начинаются разговоры о том, что кто-то раскачивает лодку», — отметил Сергей Николюк. По его словам, в Беларуси все сферы, которые возможно, давно монополизированы властью. Белорусы за это проголосовали еще в 1994 году. А потому нет ничего удивительного, что наиболее вероятным инициатором перемен в стране люди считают именно власть.

«31% опрошенных, которые так ответили – даже как-то маловато» — посетовал эксперт.

Вместе с тем, наличие сторонников гражданского общества и оппозиции он объяснил данными НИСЭПИ, согласно которым около 30% респондентов на протяжении практически всех лет, когда данная структура проводила опросы в Беларуси, не поддерживали власть. По его словам, эти люди также поступают и сейчас.