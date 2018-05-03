Не все «тунеядцы» будут оплачивать услуги ЖКХ по себестоимости

Не занятые в экономике Беларуси жители страны, которые не являются плательщиками за услуги жилищно-коммунального хозяйства, не будут оплачивать их в полном объеме. А те, которые являются плательщиками, будут платить по себестоимости только за себя.

Такое разъяснение сделала 27 апреля начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева.

Она уточнила, что плательщиками считаются собственники, наниматели или арендаторы жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщики, заключившие договора долевого строительства, а также лизингополучатели.

То есть, если «тунеядец» просто живет в квартире, но не имеет прав на нее, то плата услуг ЖКХ за данную квартиру будет осуществляться в обычном порядке.

При этом плательщик — «тунеядец» будет оплачивать услуги только за себя. Если он проживает в квартире один, то это означает, что за горячую воду, отопление и газ он будет платить по полной. По оценке специалистов Минжилкомхоза, в случае двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. метров, дополнительные расходы составят в месяц 5–6 BYN за воду, 60 BYN за обогрев и 40 BYN за газ. Это не так уж и мало.

Если кроме «тунеядца», который является плательщиком, в квартире проживают другие люди, которые не считаются незанятыми в экономике, то по себестоимости будет оплачиваться только та часть услуг, которая приходится на «тунеядца». В Минжилкомхозе подсчитали, что в случае проживания в описанной выше квартире трех человек, из которых только один «тунеядец», плата за воду увеличится на 5–6 BYN, за отопление — на 15 BYN, а за газ — на 15–16 BYN.

Если же в помещении, где плательщиком является не занятый в экономике гражданин, проживает несколько «тунеядцев», то платить по себестоимости за указанные услуги придется за всех незанятых.

Введенная система оплаты может привести к тому, что нигде не работающие собственники или арендаторы квартир постараются передать свои права членам семьи, которые работают, чтобы избежать оплаты услуг по увеличенному тарифу.

В целях уменьшения платежей можно также прописывать фиктивно проживающих. Поэтому следует ожидать, что оплачивать коммунальные услуги по себестоимости в Беларуси будет крайне мало людей.