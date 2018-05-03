Лукашенко уволил руководителей Госинспекции по охране растительного и животного мира. Соответствующий указ был подписан 2 мая.

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Чиновники лишились своих постов за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.

Новиков и Дунькович заняли свои посты в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в 2012 году.

Новиков родился в 1976 году, окончил Белорусский государственный технологический университет и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Работал на различных должностях, в том числе руководящих, Министерства лесного хозяйства, КГК, Аппарата Совмина.

Дунькович до назначения на должность замначальника Государственной инспекции работал замначальника управления оперативного реагирования, начальником Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Напомним, 24 апреля во время ежегодного послания Александр Лукашенко предложил «посерьезнее разобраться» с инспекцией охраны животного и растительного мира. В этот же день по подозрению в совершении коррупционных преступлений милиция задержала троих должностных лиц Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Задержание проводили сотрудники Поставского РОВД и управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке ОМОН. Трех должностных лиц инспекции подозревают в том, что они за вознаграждение помогали браконьерам избегать наказания.

— В ходе отработки оперативной информации и работы со свидетелями были получены сведения о причастности этих лиц к противоправной деятельности. Установлены факты получения ими взяток от так браконьеров за благосклонное к ним отношение и решение вопросов, — рассказал СМИ начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома Алексей Зимин.

Как установила милиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на протяжении длительного периода времени, находясь на территории Глубокского и Поставского районов, сотрудники инспекции, превышая служебные полномочия, при выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства браконьерами, занимающимися незаконной охотой и рыбалкой, помогали им избежать установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело по части 2 с и 426 УК — превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Всех троих задержанных поместили в изолятор временного содержания. Однако это рядовой случай и он вряд ли был достоин того, чтобы быть упомянутым в президентском послании. Что было случаем вопиющим, взбесило Лукашенко и стало причиной отставки руководства природоохранной инспекции?

Лишь вчера председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал об этом.

«Главой государства осенью прошлого года в связи с тем, что некоторые вопросы, связанные с браконьерством, действиями должностных лиц инспекции, вызывали озабоченность, поручил разобраться и изучить, как на самом деле обстоит ситуация, какие есть проблемы. Эта задача была выполнена. Был задокументирован ряд негативных проявлений, фактов браконьерства, роль и место должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира, в том числе руководителей областных инспекций, районных инспекций, рядовых инспекторов. Безусловно, и самих браконьеров. Исходя из осведомленности в этой информации, глава государства обозначил эти проблемы в Послании», — рассказал председатель КГБ.

«На сегодняшний день возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц инспекции по охране животного и растительного мира и 22 браконьера. Понятно, что эти цифры не окончательные, они, скорее всего, будут изменяться по мере следствия, — заявил Валерий Вакульчик. — Будут даны правовые оценки и всем остальным фигурантам, приняты жесткие меры по наведению порядка в этой сфере».

По его словам, ряд должностных лиц задержаны, дают показания. «Они признаются, рассказывают, как действовали эти схемы. В том числе то, что обозначал глава государства, что развозили по адресам добытые браконьерским путем объекты животного и растительного мира», — добавил председатель КГБ.