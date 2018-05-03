Обязательства государства перед народом должны «неукоснительно соблюдаться и выполняться», заявил Александр Лукашенко 3 мая на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.

«Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ. Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества? Достаточно ли предлагаемых вами мер для сокращения государственного долга?» — цитирует Лукашенко информагентство БелТА.

Глава государства отметил, что благоприятные внешнеэкономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы бюджета. «В настоящий момент сложились благоприятные условия. Рост мировых цен на нефть тоже нам на руку, поскольку растут цены и на нефтепродукты, которые мы производим в Беларуси. Дороже мы продаем минеральные удобрения, в том числе калий. Какой период времени это будет продолжаться, никто не знает, но вечно это точно не будет. Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах», — сказал Лукашенко.

Он заявил о наличии «немалого количества нерешенных вопросов и разных мнений на этот счет, особенно по поводу направлений расходования бюджетных средств». «Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно прежде всего сокращать государственный долг», — отметил Лукашенко.

«Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ, — добавил он. — Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны максимально возвращаться в общество через медицину, образование, заработные платы бюджетникам, поддержку наиболее уязвимых слоев населения».

Лукашенко попросил министра экономики Владимира Зиновского проинформировать о том, «что нужно сделать для опережающего экономического роста». «Что сдерживает этот рост сегодня? Основа нашей экономической политики незыблема: если видите необходимость преобразований в любом направлении (экономика, жизнь общества, особенно предприятия материальной сферы), закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа», — отметил глава государства. «Цель неизменна — обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. «Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки? Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать. Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Таким образом мы привыкли забирать деньги у учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет. Мы за счет бюджета всем помочь не сможем. К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное», — заявил глава государства.