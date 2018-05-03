Футболисты «Ливерпуля» вслед за мадридским «Реалом» вышли в финал Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.

После крупной домашней виктории над итальянской «Ромой» — 5:2, ливерпульцы и в гостях не собирались отсиживаться в обороне. Уже на исходе 9-й минуты подопечные Юргена Клоппа провели скоростную атаку, которую завершил Садио Мане. Вскоре ливерпульцы умудрились организовать и второй гол, но уже в свои ворота. На 15-й минуте игры защитник Деян Ловрен, выбивая мяч, в поле угодил в Джеймса Милнера и счет стал равным — 1:1. Паритет продержался всего 10 минут, после чего голландский легионер «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум вновь вывел гостей вперед. После перерыва хозяева бросились отыгрываться и на 52-й минуте Эдин Джеко снова сравнял результат — 2:2. Римляне продолжали атаковать и их настойчивость увенчалось успехом. На 86-й минуте Раджа Найнгголан забил третий гол, а в добавленное время он же с пенальти установил окончательный результат 4:2, но этой виктории не хватило для выхода в финал.

В другой полуфинальной паре действующий триумфатор Лиги чемпионов мадридский «Реал» был сильнее мюнхенской «Баварии» — 2:1 (в гостях) и 2:2 (дома).

«Королевский клуб» в третий раз подряд вышел в финал главного клубного турнира Старого Света, а всего «Реал» играл в решающих поединках 15 раз, одержав 12 викторий. Для «Ливерпуля» предстоящий финал будет восьмым, в его послужном списке 5 Кубков европейских чемпионов, последний из которых был завоеван в 2005 году.

Решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».