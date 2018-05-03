Комитет государственной безопасности Беларуси разоблачил полковника запаса — агента иностранной разведки. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, передает TUT.BY со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Валерия Вакульчика, вопросы работы по линии контрразведки обсуждались 2 мая во время рабочей встречи с главой государства Александром Лукашенко. «Понятно, что эти вещи в полной мере я не могу изложить телевидению и общественности. Тем не менее можно сказать, что работа в этом направлении комитетом уже организована на качественно ином уровне. Более эффективно. И позволяет вовремя раскрывать самые негативные и серьезные преступления в этой сфере», — сказал руководитель ведомства.

«В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета Безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — заявил Валерий Вакульчик.

«Это лицо задержано с поличным. Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом», — рассказал председатель КГБ.