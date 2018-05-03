Как побороть страх лечить зубы

В мире очень много людей, которые панически боятся лечить зубы и стоматологов. Традиционно этой проблеме не уделяют большого внимания, и людям приходится самостоятельно справляться с этой проблемой. Самое страшное в этом, что в итоге жертвой этой фобии становятся зубы, а следствием — еще более сложное стоматологическое лечение, чем могло бы быть.

Вам понадобится

Инструкция

1

Сядьте в удобное кресло, постарайтесь остановить поток мыслей в голове и просто ни о чем не думать какое то время. Теперь представьте себе, что вы находитесь в кресле стоматолога и это ваш друг, который готов выслушать все ваши страхи.

2

Сконцентрируйтесь на проблеме и перечислите, почему именно вы испытываете страх: вас пугает неизвестность, вы боитесь боли, вы не доверяете врачу или его методам лечения.

3

Спокойно попробуйте применить логику и найти решение для преодоления каждого страха и сравнить решение с тем, что вы получите в результате отказа от лечения. Найти хорошего врача по рекомендациям и перетерпеть небольшой дискомфорт от укола или мучиться от сильной зубной боли и в результате потерять все зубы.

4

Посмотритесь в зеркало, посмотрите внимательно на свои зубы без страха и поймите, что возможности современной стоматологии сегодня таковы, что зубной ряд можно восстановить без боли и надежно практически во всех случаях. И чем раньше вы займетесь зубами, тем дешевле и проще будет лечение.

Обратите внимание

Важно понять, что состояние наших зубов сильно влияет на качество жизни. Нельзя тратить жизнь на мучения с зубами и стесняться улыбаться только из-за своих страхов.

Полезный совет

Главный страх почти всегда — это неизвестность. Неизвестность можно побороть: найти врача по рекомендации и который работает официально с надежными технологиями.