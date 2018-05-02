Телеком-оператор velcom вслед за Минском покрыл сетью NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей» областные и крупные районные города Беларуси. Благодаря новой технологии «умные» устройства должны получить широкое развитие в столице и регионах.

Специалисты улучшили покрытие NB-IoT в Минске и запустили сеть во всех областных центрах. Передовая сеть также уже пришла в Барановичи и Бобруйск. Развитие сети NB-IoT продолжится. Ею планируют покрыть все крупные и средние населенные пункты – везде, где только может понадобиться «интернет вещей».

«Покрыв крупные города, мы готовы идти за их пределы. Если существует потребность в NB-IoT, скажем, на фабрике или логистическом центре вдали от населенных пунктов, то мы обеспечим там доступ к новой технологии. Технологичные возможности velcom позволяют это сделать почти в любом уголке Беларуси, поэтому сейчас многое будет зависеть от инициативы наших партнеров», – подчеркнул начальник отдела планирования радиосети velcom Алексей Карницкий.

Телеком-оператор velcom первым в Беларуси запустил сеть NB-IoT, которая считается передовой в мире. Технология обеспечивает радиодоступ для устройств, объединенных в среде «интернета вещей». Сеть использует узкую полосу частот в 200 кГц c защитными интервалами. Поэтому хотя она и работает в диапазоне 900 МГц, на качество связи GSM и UMTS повлиять не может. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать для новой технологии часть ранее выделенного velcom частотного диапазона.

Технологию NB-IoT отличают большой охват и высокое проникновение сигнала. Так, узкополосная связь покрывает самые труднодоступные места, включая цокольные этажи зданий с массивными стенами. По уровню проникновения сигнала она в 20 раз превосходит «стареющие» технологии M2M, такие как CSD и GPRS.

Стандарт NB-IoT применим в различных областях – от цифровой медицины до смарт-сити. «Сеть NB-IoT призвана стать платформой для множества высокотехнологичных проектов, которые повысят эффективность использования ресурсов, увеличат уровень автоматизации производства, ускорят развитие концепции «умного города». По сути, они изменят окружающий мир, сделают его удобнее», – пояснил Алексей Карницкий.

«Интернет вещей» в velcom развивают как целостную экосистему и плотно работают с разработчиками «умных» устройств и комплексных решений. Одно из направлений – создание единой платформы, в которую могут поступать данные от каждого смарт-устройства. Через специальное приложение можно не только отслеживать все процессы, но и управлять датчиками, счетчиками и другими цифровыми устройствами.

Телеком-оператор рассчитывает на инициативу IT-компаний и стартаперов, но при этом и сам может реализовать несколько передовых проектов. В частности, velcom готов участвовать в развитии eHealth в Беларуси и внедрить систему сбора данных с приборов учета воды и тепла.

Напомним, NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, нужна лишь узкая полоса частот, тогда как базовым станциям достаточно небольшого обновления. Среди преимуществ – большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, экономичное энергопотребление и низкая стоимость устройств.