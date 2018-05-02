Сторонники Никола Пашиняна проводят 2 мая акцию тотального неповиновения. Они протестуют против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны.

В Армении участники протестов утром в среду, 2 мая, начали блокировать некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт «Звартноц». Они откликнулись таким образом на призыв лидера протестного движения Никола Пашиняна устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны.

Как передает корреспондент DW, дорога в аэропорт перекрыта с двух сторон, люди даже вынуждены идти в аэропорт, расположенный в 13-14 км от Еревана, пешком с вещами. Пикетчики открывают движение только для машин МЧС, скорой помощи и Минобороны. Полиция уговаривает демонстрантов разблокировать дорогу.

1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. В его поддержку проголосовали лишь 45 депутатов, тогда как для избрания требовались не менее 53 голосов. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи законодательный орган Армении будет автоматически распущен.

Сейчас Никол Пашинян заверяет, что народ победит и теперь уже не выпустит победу из рук. Парламентарии, поддержавшие Пашиняна, бойкотируют очередную сессию парламента. Там осталось только провластное большинство республиканцев.

Массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выражали недовольство по поводу избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в коррупции, неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».