Популярная российская певица Любовь Успенская раскрыла самую большую свою тайну, которую держала при себе более сорока лет. Разоткровенничалась артистка во время телепрограммы «Секрет на миллион», пишет naviny.by.

Ведущая Лера Кудрявцева зачитала вопрос: «Нам точно известно, что в несовершеннолетнем возрасте ты лишила жизни человека… Раскрой секрет: как, когда и почему ты это сделала».

«Не думала, что это может когда-нибудь открыться», — сказала Успенская после того, как пришла в себя от шока.

По ее словам, речь идет о нелегальном аборте, который она совершила в 16 лет. Звезда российского шансона вспомнила, что познакомилась с 30-летним музыкантом, в которого влюбилась. Однако он поставил условие, что будет с ней встречаться, если между ними будет сексуальная близость.

Первый же половой опыт привел к беременности. Возлюбленный настоял на том, что необходимо избавиться от ребенка.

В то время официально обратиться к медикам было нельзя, поэтому аборт был подпольный: «Это было непередаваемо больно».

По словам Успенской, после операции врач сообщил, что у нее была двойня.

«Я сама виновата, потому что меня никто не заставлял, я на это пошла добровольно и это только моя вина», — заявила певица в эфире НТВ.