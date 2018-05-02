«Эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении», — заявил Александр Лукашенко 2 мая во время доклада председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече Лукашенко поинтересовался ситуацией в сфере противодействия и выявления коррупции. «Что больше всего настораживает в этом плане?» — спросил он у Вакульчика.

Глава государства подчеркнул, что у КГБ есть и специфические направления работы, которые больше никто не может осуществлять. Это касается разведки, контрразведки, антитеррористической деятельности, защиты конституционного строя. «Это не снимается. Все должны понимать, и общество в том числе, что комитет в этом плане работает. И закономерный вопрос: у нас здесь какие результаты?» — спросил Вакульчика белорусский руководитель.

Особое внимание Лукашенко обратил на вопросы общественной безопасности: «У нас прошел ряд крупных мероприятий с большим скоплением населения. И впереди День Победы, День Независимости. Здесь мы должны также видеть, есть ли у нас проблемы накануне этих мероприятий. Ну и вообще, как комитет оценивает ситуацию в сфере общественной безопасности?»

Отдельно он дал поручение подробно, насколько это возможно, информировать общественность о результатах деятельности органов госбезопасности. «Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли все, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своем прятать нечего», — сказал Лукашенко.