Лондон обязал свои офшоры раскрывать имена владельцев счетов.

Решение об этом принято депутатами Палаты общин британского парламента.

В английской прессе сообщается, что соответствующую поправку к проекту закона о санкциях и противодействии отмыванию денег поддержали представители Консервативной и Лейбористской партий.

Таким образом, по новым требованиям закона, до конца 2020 года заморские территории Соединенного Королевства должны предоставить имена всех владельцев зарегистрированных на их территориях компаний.

Документ действует и в отношении Британских Виргинских и Каймановых островов, на которые ранее данные требования не распространялись.