Семеро активисток из движения «Матери 328» рассказали о встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой, которая состоялась сегодня во второй половине дня в Минске. «Радыё Свабода» вела прямую трансляцию возле Администрации президента.

Встреча длилась более двух часов. Татьяна Каневская, Лиана Шуба и другие переговорщицы вышли довольно огорченные. По словам активисток, желаемого ответа на свои вопросы они не получили, поэтому продолжают голодовку.

Женщины рассказали, что встреча была эмоциональной, они долго разговаривали и даже кричали, Кочанова тоже иногда срывалась на крик, потом извинялась. По итогу Кочанова обещала дать письменный ответ в ближайшие дни по адресу, где проходит голодовка.

Встречи с Лукашенко не будет

Инициатива данной встречи принадлежала Наталье Кочановой. Вместе с ней были её заместители Мицкевич Валерий Вацлавович и Жевняк Владимир Григорьевич, а также Елисевич Александр Иосифович.

Активистки уверены, что встреча будет иметь результат. «Наша голодовка послужила толчком, Кочанова сказала, что буквально завтра Александру Григорьевичу будет доложено.»

Некоторые из матерей выразили разочарование, что смысла от сегодняшнего посещения – никакого: год назад они получили точно такие же ответы от Тищенко.

«Всё, что мы узнали: что законопроект находится на стадии согласования. Когда согласование закончится, какие там именно пункты, и когда законопроект будет внесен к рассмотрению в Палате Представителей – нам не ответили.»

«Почему не будет Лукашенко? Мотивация была такова – а зачем? Ему всё передадут.»

Потребители и закладчики – это пушечное мясо. Сидеть должна верхушка

Законопроект с изменениями находится на этапе согласования с разными ведомствами. «Некоторые структуры не согласны с изменениями. Мы понимаем, что это МВД и Шуневич» — отметила одна из активисток.

«Разговор шёл вот о чем. Мы показываем схему: вот верхушка – это те, кто наркотиков не касается; второе звено — дилеры, дальше — среднее звено, дилеры поменьше. Дальше идут закладчики, и наконец потребители. Мы пытались объяснить, что в тюрьмах сидят два последние звена. Они не должны сидеть такие сроки. Это расходный материал. Верхушка должна сидеть – и 20 лет, и 25, или даже пожизненно. А эти не сидят. Или если сидят, то единицы», — говорит Татьяна.

«Если человек оступился, пусть посидит два года, и он поймет. Но не делать наказание таким суровым. Мы просили, чтобы эти люди не попадали под сроки 8 и выше.»

«Люди, провозящие транзитом получили от 5 до 8 лет. А те, кто употребил – столько же.»

Пересмотр дел невозможен

Активистки добиваются того, чтобы были пересмотрены дела по статье 328 УК, начиная с 2013 года, и надеются на амнистию для тех, кто, по их мнению, получил незаслуженно большие сроки, употребив наркотики, а не являясь их распространителем.

«Создание комиссии по пересмотру дел невозможно. Мне объясняли, что это невозможно процессуально. Но в моем представлении президент выше всех. Он в полномочии сделать всё. Это человек, который может росчерком пера издать указ или декрет, чтобы пересмотреть дела.»

«Мы говорили по поводу провокаций. Нам сказали, что если вы можете доказать, что была провокация, записывайтесь в администрацию, но не с судебным делом, а по-человечески поговорить.»

Пока что матери из движения 328 собираются голодать до тех пор, пока хоть один из наших требований будет исполнен. Хотя бы, чтобы законопроект прошел парламент.

«У нас 6-ой день голодовки. Мы собрали 320 рублей, чтобы оплатить сюда автобус», — — говорит одна из голодающих. «Многие говорили – не надо ехать на эту встречу. Но мы рады тому, что перед нами открылась дверь. Они знают, что голодовка проходит в Пуховичах, Калинковичах. Завтра начнется в Витебске. Они знают об этом. Самому старшему голодающему — 66 лет. Людмиле Федоровне 63.»

«На этот шаг мы пошли осознанно. Это шаг отчаяния, другого выхода мы не видели. Думаю, недельку-две мы продержимся.»

Известно, что завтра к голодовке присоединятся матери из Витебска и Гродно.