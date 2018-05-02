Напротив Дворца независимости два года строят здание Верховного суда. Сейчас комплекс готов более чем наполовину, сдать его планируют под конец года. Из тендеров на сайте госзакупок мы узнали, что и по каким ценам приобретают для здания Верховного суда и как много в этом участвует белорусских производителей.

Здание Верховного суда в Минске начали строить в октябре 2016 года напротив Дворца независимости около парка развлечений «Дримлэнд». Сдать объект планировали к 7 ноября в этом году.

Заказчиком строительства является УКС Мингорсполкома. В официальном ответе за подписью и. о. директора предприятия Александра Яськевича сказано, что сейчас объект готов на 62%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2018 года — так сказано в письме.

Но на паспорте объекта указан срок окончания работ — август 2019-го.

Что же касается закупок, то в строительстве применяются материалы белорусского производства в максимально возможном объеме, а финансируют стройку из республиканского бюджета, уверяют нас в УКСе.

Что будет внутри?

О том, каким будет снаружи и внутри пятиэтажное здание, журналистам рассказывал главный архитектор проекта Владимир Архангельский.

— С одной стороны, это традиционное административное здание, с другой — оно имеет свои особенности. В нем много кабинетов, но будут и комнаты отдыха, холлы для ожидания, есть помещения особого назначения. Чтобы сделать внутреннюю планировку максимально эффективной, решено использовать коридорную систему. Поэтому внутри все довольно лаконично. Выделить можно лишь главный парадный холл, который отделают натуральным камнем. Это пространство планируется украсить скульптурой Фемиды.

Посмотрим, что для интерьера и экстерьера здания суда закупают на сайте госзакупок.

Вывеска, люстры на 350 тысяч долларов и фонтан

Одна из последних закупок — выбор субподрядчика на выполнение работ, связанных с государственным гербом и надписью «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада. Цена заказа — 224 518 рублей (в эквиваленте больше 112 тысяч долларов). В стоимость входит комплекс работ: разработка чертежей, поставка ресурсов, установка, изготовление. На закупку еще идет подача предложений.

Несколько тендеров на светотехнику выиграл лидский завод «Каскад», который специализируется на производстве крупногабаритных люстр. С предприятием заключен договор на поставку люстры для зала совещаний (в закупке запрашивали чешский хрусталь или аналог) на 38 338 рублей. По документации выглядеть она должна примерно так.

Также у предприятия закупят 176 люстр и бра на 473 362 рубля (выходит, что средняя стоимость одной — 2,7 тысячи рублей), а также люстру хрустальную индивидуального изготовления за 187 466 рублей для холла главного входа. К слову, в последней закупке «Каскад» был единственным участником, подавшим заявку.

Выходит, что с заводом «Каскад» на поставку люстр и светильников заключено договоров на сумму 699 166 рублей. Эта сумма эквивалентна почти 350 тысячам долларов.

В отрасли «Культура > Произведения декоративно-прикладного искусства / реставрация» находим тендер, где планируют выбрать поставщика художественных изделий. Подробного описания лота нет. Цена заказа — 1 660 953 рубля. Услуга поставщика художественных изделий в эквиваленте обойдется примерно в 830 тысяч долларов.

Также на сайте госзакупок есть любопытный лот на выполнение комплекса работ по устройству фонтана на объекте с электроосвещением. Пока закупка не завершена, идет подача предложений. Цена заказа — 598 594 рубля (в эквиваленте — почти 300 тысяч долларов).

Чьи лифты, мрамор и плитка?

Для облицовки фонтана будут использовать гранитные изделия. У «СоюзГранита» их заказали на сумму 62 801 рубль. В этой же закупке есть второй лот, где закупают гранитные плиты, у той же компании на сумму 162 785 рублей.

Кроме этого у «СоюзГранита» закупят мраморные плиты с металлической подвесной системой. Договор заключен на сумму 1 146 130 рублей.

В сумме из тех лотов, что мы нашли, с «СоюзГранитом» заключили договоров на сумму как минимум 1 371 716 рублей (в эквиваленте — 685 тысяч долларов). В разделе «Наши работы» гранитного предприятия можно встретить снимки из сквера на улице Ленина около центрального «МакДональдса» в Минске, фасад здания Мининформа, бизнес-центра около Дворца Республики, переход в метро на вокзале и другие.

А вот ООО «Гранитстройкомплект плюс» получило дорогой заказ на поставку изделий из натурального камня на сумму 1 181 596 рублей (в эквиваленте — 590 тысяч долларов). У компании в портфолио видим снимки пола в филармонии в Минске, Театре оперы и балета, в Музее ВОВ. Также крупные заказы для объектов компания получает в Витебске.

Находим еще один лот про декор из камней. На тендер «Переговоры по выбору поставщика столешницы из натурального камня в комплекте с клеем» еще идет подача предложений. Цена заказа — 67 445 рублей.

Также, согласно тендеру, в здании будет три лифта. Поставщик, с которым заключен договор, — «Могилевлифтмаш», они предложили цену в 186 174 рубля. В тендере участвовали еще три предприятия: предложения были и ниже в цене, и выше почти в два раза, как у греческой компании «Kleemann Hellas S. A».

Плитку же в здании суда будут выкладывать от «Керамина». Закупка об услуге поставки сделана на 40 266 рублей. Еще один договор заключен с «Керамином» на сумму 64 062 рубля за поставку плитки керамогранитной и керамической.

Кроме устройства суда внутри, которое мы описали выше, из тендера по услуге поставки светотехнических изделий (см. прикрепленный документ к лоту «Спецификация по объекту Здание Верховного Суда») мы узнали, что с первого по пятый этаж в здании будут работать как общественные, так и вип-санузлы.

На многие лоты все еще идет подача предложений. Кстати, в распоряжении президента о реализации инвестиционного проекта, на который иногда ссылаются в лотах, есть пункт о закупке мебели. Согласно документу, если мебель покупают у организаций, которые входят в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, то процедуру закупок не проводят.

Также из распоряжения выяснилось, что финансирование работ по проектированию и строительству осуществляется из средств республиканского бюджета в рамках государственной программы на очередной год, бюджета Минска, инвесторов и иных источников.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко сместил сроки завершения работ над комплексом «Магнит», обязав заказчика проекта — иранскую компанию «Кейсон» — взамен профинансировать строительство нового здания Верховного суда. Речь шла о сумме в два миллиона долларов.