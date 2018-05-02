Антикоагулянты – это особая категория препаратов, которые назначаются для предотвращения образования кровяных сгустков, блокирующих крупные сосуды и провоцирующих инсульт или инфаркт. Обычно их употребляют склонные к тромбообразованию в результате хирургического вмешательства или различных патологий коронарной артерии люди.

Всем нам известно, что проблему гораздо лучше предотвратить, чем после решать. Поддерживать нормальную плотность крови можно с помощью продуктов питания. Безусловно, их эффективность не так высока, как у специализированных препаратов, но их желательно включить в рацион в качестве профилактического средства, сообщает health info со ссылкой на fabiosa.com.

1. Чеснок

Употребление сырого чеснока в рамках здоровой диеты снижает риск заболевания атеросклерозом, для которого характерно появление новообразований на стенках сосудов, затрудняющих циркуляцию крови. Также этот овощ способствует нормализации артериального давления, то есть обеспечивает сердечно-сосудистой системе двойной уровень защиты. Чеснок в комбинации с различными травами и специями придаст большинству блюд особенный вкус и аромат, а также позволит безболезненно отказаться от чрезмерного потребления соли.

2. Кайенский перец

Острый перчик дарит пище особые нотки, а также очень ценится за высокое содержание салицилатов, способствующих разжижению крови. Именно благодаря им снизить риск возникновения сгустков в сосудах можно с помощью аспирина – примерно таким же эффектом обладает и этот овощ.

3. Куркума

Содержащийся в этой приправе куркумин – отличное средство для борьбы с плохим холестерином. Он эффективно снижает его уровень и препятствует накоплению бляшек в сосудах, что также благотворно влияет на процесс разжижения крови.

4. Имбирь

Противовоспалительные свойства корня имбиря оказывают на организм примерно такое же воздействие, как и куркума. Он доступен в различных форматах, однако наибольшую пользу для здоровья можно получить, употребляя его свежим, например, добавив небольшой кусочек в чай.

5. Корица

В составе этой специи также содержится куркумин, известный своим антихолестериновым, снимающим воспаление и снижающим артериальное давление воздействием.

6. Ананас

Некоторые специалисты полагают, что бромелайн, которым богаты ананасы, обладает противовоспалительным и антикоагуляционным эффектом. Справедливости ради стоит отметить, что масштабными научными исследованиями это пока не подтверждено.

7. Клюква

Сама по себе эта ягода, как и сок из нее, богата антиоксидантами, которые способствуют выводу токсинов и общему укреплению иммунитета, снижению интенсивности воспалительных процессов, а также обеспечивают надежную защиту сердечно-сосудистой системе.

8. Томаты

Сочные и ароматные плоды этой культуры изобилуют витамином С и ликопином, оказывающими положительное влияние на сосуды и функционирование сердечной мышцы.

Каждый из перечисленных в нашем перечне продуктов – это вкусное дополнение к здоровой диете, способствующее естественному разжижению крови и предотвращающее образование сгустков. Вместе с тем необходимо помнить, что в потреблении их важно соблюдать умеренность. Также они не могут применяться в качестве альтернативы назначенных лечащих врачом специализированных препаратов.