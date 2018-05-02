С 2 мая открывается прямое авиасообщение между Минском и Новосибирском. Самолеты Airbus A320neo, рассчитанные на 164 пассажира, будут летать еженедельно по средам.

Прямое авиасообщение между Минском и Новосибирском будет осуществлять российская авиакомпания S7 Airlines, пишет 5min.by.

Вылетать из Новосибирска рейс будет в 11.10 по местному времени. В Минск самолет будет прибывать в 12.15. Время в пути составит 5 часов 5 минут. Обратно рейс отправится в 13.15, в Новосибирск прибудет в 22.00, время в пути – 4 часа 45 минут.