В Минтруда размышляют над списком услуг, которые граждане, определенные государством как тунеядцы, буду оплачивать полностью. Не исключено, что его расширят. К коммуналке могут добавиться и медицина, и образование, и транспорт.

По словам председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, ничего из этих нововведений не получится.

«Я не вижу, каким образом этот декрет можно сделать рабочим. Слава Богу, и не только для граждан нашей страны. Большей дикости и глупости невозможно было придумать. Не получится не потому, что они не хотят, а потому, что я не представляю, как более-менее опытные люди, которые не потеряли разум, будут начислять эти цены?»

Такими планами по введению полных тарифов власти могут спровоцировать худшую ситуацию, чем прошлогодние марши нетунеядцев, уверен Александр Ярошук.