Гомельский областной исполнительный комитет закупает новую мебель для отремонтированного зала заседаний, пишет rynak.by.

Из тендерной документации следует, что планируется приобрести два комплекта мебели. Первый комплект будет состоять из:

— одного овального стола размером 3800х1900х760мм, изготовленного из березового массива со стеклянным декорированным вкладышем размером 2000х900мм. По периметру стол будет декорирован пилястрами и резными капителями. Отделка – «слоновая кость/золотая патина»;

— шестнадцати кресел размером 995х597х611мм. Кресла должны быть изготовлены из массива древесины с профильным фрезерованием, с точеными ножками. Отделка – «крем/патина», ткань – жаккард «Сан феличе комби Капучино».

Второй комплект включает в себя:

— 80 стульев размером 1050х474х594мм. Материал изготовления стула из массива дуба. Отделка – «слоновая кость/золотая патина», ткань – велюр однотонный «анабель-03».

— два стола размером 750х4000х400мм из натуральной древесины (дуб). Отделка – «слоновая кость/золотая патина»;

— восемь столов для заседаний размером 750х2080х400мм из натуральной древесины (дуб). Отделка – «слоновая кость/золотая патина»;

Общая цена тендера составляет 100000 руб. В том числе 37500 руб. – первый комплект и 62500 руб. – второй. Источником финансирования является местный бюджет.