горит небоскреб
Фото: пожарная служба Сан-Паулу, через AP

Утром во вторник в одной из закинутых высоток Сан-Паулу разгорелся пожар. Пожарная служба получила звонок о том, что в 20-этажном здании началось возгорание, заблокировав людей наверху, сообщает NYTimes.

Предварительно, погиб один человек, но местные жители утверждают, что в небоскрёбе еще могли находиться люди. Высотка была выведена из эксплуатации, но в ней продолжали селиться сквоттеры.

Сообщается также, что огонь перекинулся на соседнее здание: люди оттуда были эвакуированы, и оно не представляло угрозы обрушения.

О пожаре стало известно в 1:30 ночи. Пожарная служба задействовала более 150 человек, чтобы потушить огонь.

Gepostet von Patthy Custódio am Montag, 30. April 2018

 

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