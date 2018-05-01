Не только коммунальные, но и здравоохранение, образование и даже транспорт!

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич объяснила, за что так называемые тунеядцы могли бы платить больше по «полной стоимости». Но как это вообще может вязаться с Конституцией и заявлениями других чиновников, которые называют Беларусь социальным государством?

Беларусь – государство для народа, страна для жизни. Штампы, которые неустанно порождает государственная пропаганда, понемногу становятся все менее актуальными. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что повышенные коммунальных платежей – не последнее, что может ожидать безработных.

«Говорили и о здравоохранении, об образовании, говорили о транспортных услугах. Но давайте так: посмотрим, как заработает норма постановления, которое предусматривает оплату услуг ЖКХ, а дальше будем смотреть. Сначала нужно увидеть практику. Главное – чтобы эта система работала, работала не ради сбора денег через полное возвращение затрат. Самое главное – активность на рынке труда со стороны населения», – говорит министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Однако независимые эксперты сильно сомневаются, что неоднозначный президентский декрет № 1 действительно поспособствует активности на рынке труда.

«Декрет не будет работать. Простите, по всему миру любые правительства активизируют рынок труда только одним способом – создают множество новых, эффективных рабочих мест», – считает Александр Ярошук из Конгресса демократических профсоюзов.

Власти же Беларуси эффективность видят в количестве трудоустроенных – и не важно, где, как и с какой зарплатой.

«До первого мая все люди должны быть на работе», – приказывал Александр Лукашенко.

С того первого мая завтра истекает год, а фактических безработных в стране, по апрельским данным Белстата, остается более 260 тысяч человек!

«Если человек действительно тунеядец, значит, его нужно заставить работать», – говорил глава Беларуси.

«Заставить работать» глава государства когда-то предлагал и через налог. После протестов стратегия изменилась. Сейчас тунеядцы виноваты в том, что пользуются социальными благами, которые якобы субсидирует государство: услугами ЖКХ, медицины, образования. Правда, большинство тех услуг – априори бесплатны согласно Конституции. Да и вообще, как последние предложения и постановления чиновников могут вязаться со статусом социального государства?

Так что же такое Беларусь? Государство ДЛЯ или ПРОТИВ народа? Вопросов о «социальности» страны все больше.