Ранее в том же месте прошла историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил провести запланированную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в «Доме мира» на границе между Северной и Южной Кореей – там же, где прошла историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, передает golos-ameriki.ru.

«В качестве вариантов места проведения встречи рассматриваются множество стран, но разве «Дом мира»/»Дом свободы» на границе Северной и Южной Кореи не стал бы более символичным, важным и запоминающимся местом, чем какая-либо третья страна?» – написал Трамп в «Твиттере».

Трамп назвал «интригующей» идею встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. «Мы рассматриваем разные страны, в том числе Сингапур, а также обсуждаем возможность встретиться в демилитаризованной зоне», – сказал он после пресс-конференции с нигерийским президентом Мохаммаду Бухари.

«Возможно, некоторым людям эта идея не нравится, а некоторым – очень нравится, – добавил президент. – Мне в этой идее нравится то, что тогда мы будем прямо в том месте, где, если все сложится, будет большое празднование, а не в какой-то третьей стране».

Трамп не упомянул, какие еще возможные места встречи обсуждаются, но отметил: «Хорошая новость в том, что все хотят нас принять».

По словам президента, он недавно сказал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, что США еще никогда не были ближе к искоренению ядерного оружия в КНДР и обеспечению «мира и безопасности во всем мире».

Президент добавил, что Ким Чен Ын «пока держится очень открыто и прямолинейно» и приостановил испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет.

«Он держит это обещание уже долго», – сказал Трамп.

Последнее ядерное испытание в КНДР прошло в сентябре прошлого года, последнее испытание баллистической ракеты – в ноябре.

Ким Чен Ын также пообещал закрыть ядерный полигон в следующем месяце.

«Я думаю, саммит состоится, и лично я считаю, что он будет успешным», – сказал Трамп журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, в чем будет заключаться этот успех, президент пояснил: «Нужно избавиться от ядерного оружия».

«Если успеха не будет, я при всем уважении покину переговоры», – подчеркнул он.

В минувшие выходные, после телефонных переговоров с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп выразил сдержанный оптимизм по поводу запланированной встречи с Ким Чен Ыном, которая ориентировочно назначена на конец мая или начало июня.

Как написал Трамп в «Твиттере», он «очень хорошо поговорил» с Мун Чжэ Ином, а также рассказал Абэ о своих планах относительно предстоящей встречи.

Представители американского правительства в последнее время все более оптимистично оценивают вероятность прекращения многолетней враждебности на Корейском полуострове.