Белый дом перенес введение таможенных пошлин на изделия из стали и алюминия на начало июня. Это решение затрагивает Евросоюз, Канаду и Мексику.

США отложили введение таможенных пошлин на изделия из стали и алюминия до 1 июня. Перенос срока затрагивает Евросоюз, Канаду и Мексику, сообщил Белый дом в ночь на вторник, 1 мая. Нынешний исключительный порядок действовал до 1 мая.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон во время своих визитов к президенту США Дональду Трампу провели переговоры о введении долгосрочного исключительного порядка для ЕС. В этом случае пошлины в размере 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов — из алюминия не должны распространяться на продукцию из ЕС.

Вашингтон также достиг договоренности с Южной Кореей об импорте стали, а также «принципиальных соглашений» с Аргентиной, Австралией и Бразилией, «подробности которых будут в скором времени окончательно определены», заявил представитель Белого дома.

Трамп объявил о введении пошлин в марте. Если они в итоге будут применяться и к европейским товарам, ЕС примет ответные меры, в их числе — ответные пошлины и жалоба во Всемирную торговую организацию.