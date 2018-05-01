Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня

Со 2 мая по 1 июня пройдет регистрация абитуриентов для участия в ЦТ.

В пресс-службе Министерства образования Беларуси сообщили, что с 2 мая по 1 июня будет проходить регистрация абитуриентов для участия в ЦТ.

Представители ведомства отметили: «При регистрации абитуриент должен будет предоставить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, при этом необходимо произвести платежи приема и оформление документов и получить пропуск.

Если абитуриент не сможет по уважительной причине самостоятельно подать документы в пункт регистрации на регистрацию для участия в ЦТ, в данном случае это смогут сделать его законные представители, если абитуриент несовершеннолетний, или представители абитуриента, которые будут действовать на основании доверенности».

Централизованное тестирование начнется 12 июня, первое испытание пройдет по белорусскому языку.

Четырнадцатого июня пройдут тесты по русскому языку, а шестнадцатого июня — по обществоведению. Тесты по математике пройдут восемнадцатого июня, двадцатого июня — по биологии.

22 июня будущие абитуриенты проверят свои знания по иностранным языкам. 24 июня — по химии и 26 июня — по физике.

Тесты по истории Беларуси будут проходить 28 июня, 30 июня — по географии.

2 июля экзаменом по всемирной истории завершится ЦТ.