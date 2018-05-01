В Советском Союзе 1 мая отмечали в два приема — сперва демонстрацией, затем в скверике или на природе — потреблением еды и алкоголя. Это называлось маевками. А как отмечают 1 мая за рубежом?

В России, как и в Беларуси, Первомай отмечают по привычке примерно также, как и в советские времена. Хотя демонстрации становятся все малочисленнее, а политический контекст — все более абстрактнее. Однако в 2018 году в РФ отмечают 100-летие Первомая. Ровно сто лет назад советская Россия впервые отметила 1 мая государственный праздник — День Интернационала. В 1930 году его переименовали в Праздник международной солидарности пролетариата, а с 1972 года название поменяли на День международной солидарности трудящихся.

1 мая во Франции — официальный государственный праздник. Массовые демонстрации проходят во Франции до сих пор. Лучшим подарком в этот день для французов остается веточка ландыша. Цветок полагается засушить и хранить его целый год. Накануне 1 мая предприимчивые коммунисты продают по всей стране ландыши по цене 1 евро за веточку. Ведь 1 мая во Франции — День ландыша.

Шведы традиционно отмечают 1 мая День весны и весеннего сева. Люди собираются в парках или пригородных лесах, поют песни, водят хороводы, плетут венки и прыгают через костры.

В Германии отмечают Вальпургиеву ночь. В прошлом году в ночь с 30 апреля на 1 мая у подножия горы Брокен собрались около 10 тысяч ведьм, кикимор и колдунов! Первомай, организованный профсоюзами, нередко заканчивается в городах битьем витрин, поджогом машин и драками с полицией.

В Шотландии и Уэльсе, начиная с раннего средневековья, отмечали Белтейн — религиозный праздник, посвященный богу солнца и плодородия Беленесу. В этот день обязательно жечь костры. Белтейн по-прежнему отмечается в шотландском Эдинбурге.

Итальянцы, прохладно относящиеся к профсоюзам, 1 мая поют серенады под окнами своих любимых девушек. Молодые люди могут позвать любимую замуж, положив перед ее дверью зеленую ветку. Если девушка согласна — она забирает ветвь, если нет — выбрасывает на дорогу.

Индейцы Канады уже многие столетия отмечают 1 мая День суслика. Ложиться спать трезвым в этот день считается большим грехом.

В Соединенных Штатах День труда официально отмечается в сентябре. Но в некоторых штатах 1 мая — действительно праздник. Так, в Миннеаполисе проходит парад «Сердце зверя» — одновременно праздник весны и рукоделия, после которого начинаются 10 дней праздников!

В Турции Первомай был отменен в 1980 году, после военного переворота. Его вернули только в 2009 году.

В Китае до недавнего времени 1 мая было началом одной из трех «Золотых недель», когда по всей стране выходные длятся целую неделю. В 2007-м году майскую неделю отменили, поскольку она отрицательно сказывается на производстве и торговле.

На Гавайях 1 мая отмечают Lei Day. Lei — это красивейшие цветочные гирлянды, которые носят на шее. В прошлом году в Гонолулу поставили рекорд — сплели самую длинную гирлянду из цветов длиной 162,5 метра. В этот день устраивают конкурсы красоты, танцы и ярмарки.

Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира, но не все они празднуются именно 1 мая. В этот день праздник труда отмечают примерно в 80-ти странах, в том числе и в Беларуси.