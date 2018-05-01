Дэйв Льюис назвал состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею

Из 25 человек десять – игроки столичного «Динамо», на первенство также приглашены белорусы, играющие за рубежом.

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею назвал состав на Чемпионат мира-2018, который пройдет в Дании, сообщает клуб «Динамо-Минск».

Всего на мировой хоккейное первенство в составе сборной поедут 25 игроков, из них десять — из состава «динамовцев». Некоторых хоккеистов не включили в список из-за полученных ранее травм, после которых необходимо восстановление.

В ростер включены три голкипера — это Иван Кульбаков («Куод-Сити», США), Виталий Трус из «Немана» и «динамовец» Михаил Карнаухов.

Защитники: Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель из «Динамо», Степан Фальковский из клуба АХЛ «Онтарио», Роман Дюков («Сарыарка»), Никита Устиненко из «Юности», игрок китайского «Куньлуня» Павел Воробей и Дмитрий Коробов, ранее игравший в NHL.

В списке нападающих — семь «динамовцев». Среди них Александр Павлович, Сергей Дрозд, Егор Шарангович, Шарль Лингле, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артур Гаврус. Также в нападении будут играть Павел Развадовский («Юность»), хоккеисты «Шахтера» Артем Демков и Александр Матерухин, «армеец» Джефф Плэтт, Максим Сушко, играющий за канадский «Оуэн-Саунд» и представители «Немана» Артем Левша и Артем Кислый.

ЧМ-2018 по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. В ходе группового этапа белорусской сборной предстоят встречи с командами из Австрии, России, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Первый матч в рамках первенства белорусы сыграют 4 мая против шведов.