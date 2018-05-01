Поклонники удивились «второй молодости» Татьяны Булановой.

В социальной сети Инстаграм появилось фото 49-летней певицы, на котором она выглядит помолодевшей. Поклонники предположили, что их любимица воспользовалась услугами пластического хирурга, но все равно осыпали Буланову комплиментами.

Изменения во внешности прокомментировал и профессиональный пластический хирург. По его мнению, певица сделала себе эндоскопическую подтяжку лба и висков, липофилинг лица и биоревитализацию.

Сама исполнительница пока никак не прокомментировала изменения в своей внешности.