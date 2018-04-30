В столице Афганистана прогремели два взрыва неподалеку от штаб-квартиры афганской службы госбезопасности. Среди погибших — пять журналистов.

В столице Афганистана Кабуле в результате двух взрывов утром в понедельник, 30 апреля, погибли не менее 25 человек, еще 49 получили ранения, сообщил представитель полиции в интервью агентству dpa. По данным афганского министерства здравоохранения, жертвами нападений стал 21 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ).

Взрывы прогремели с небольшим интервалом в утренние часы пик в районе Шашдарак, где расположены посольство США, представительство НАТО и штаб-квартира афганской службы госбезопасности. По словам представителя полиции, первый взрыв устроил смертник на мотоцикле, который привел в действие «пояс шахида» на КПП перед зданием службы госбезопасности. Жертвами этого теракта стали гражданские лица, сообщают СМИ со ссылкой на источники в афганских силовых структурах.

Не менее пяти погибших — журналисты

Вскоре в этом же районе прогремел новый взрыв. Его устроил смертник, выдававший себя за журналиста и имевший при себе фотоаппарат. Он подорвал бомбу в толпе журналистов и спасателей, прибывших к месту первого теракта. Погибли не менее пяти журналистов, в том числе главный фотограф агентства AFP Шах Марай. Согласно другим источникам, погибли восемь журналистов, имеются также раненые. Большинство жертв работали в афганских СМИ.

Между тем на юге Афганистане в результате взрыва, устроенного смертником возле мечети в районе Даман, погибли 11 детей, еще 16 человек были ранены. Среди раненых — гражданские лица, полицейские и румынские солдаты. Смертник подорвал заминированный автомобиль, когда мимо проезжала автоколонна с иностранными военнослужащими.

Всего неделю назад в результате взрыва у центра регистрации избирателей в Кабуле погибли 60 человек.