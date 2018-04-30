С 1 мая в Беларуси вырастут трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Пока же пенсии белорусов отстают от прогнозируемых властями показателей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как мартовские пенсии белорусов отличались по регионам.

Выплаты по возрасту после повышения в мае составят, по прогнозам Минтруда, 340,6 рубля, по инвалидности — 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

На начало апреля в Беларуси проживало 2 миллиона 592,3 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по стране в марте составляла 314,8 рублей. Эта сумма в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

Напомним, в планах правительства на этот год — довести показатель до 40%. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%,

Самые большие пенсии в среднем получают по-прежнему минчане — 334,2 рубля, следом идут жители Гомельской области — 318,7 рубля. Меньше всего выплаты в Брестской области — 300,2 рубля.

Средняя пенсия по возрасту выше всего в марте была также в Минске — 338,3 рубля, а ниже всего — в Брестской области (310,3 рубля).

Как средние пенсии отличались в марте по регионам, в рублях регион средняя назначенная средняя по возрасту по

инвалидности по случаю потери кормильца соцпенсия Минск 334,2 338,3 302,3 219 219,1 Минская 312,2 323,1 284,2 213,5 178,2 Брестская 300,2 310,3 273,1 209,8 178,5 Витебская 310,8 320,8 273 204,1 175,9 Гомельская 318,7 323,8 327,3 266,7 175,9 Гродненская 308,7 318 285,7 208,3 180,3 Могилевская 311,1 321,3 281,3 208 176,3 по стране 314,8 323,2 291,3 221,1 184,9

Гомельская область лидирует по размеру средней пенсии по инвалидности — 327,3 рубля.

По размеру социальной пенсии первую строчку занимает Минск (219,1 рубля), а последнюю — Гомельская (175,9 рубля).

Реальная пенсия, которая рассчитывается с учетом инфляции, в марте упала на 0,8% по сравнению с февралем.

