Утром 30 апреля, на Бауском шоссе при аварии пассажирского автобуса из Беларуси пострадали пять человек, сообщает delfi.lv. В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что в этом ДТП пострадали восемь человек.

Авария случилась примерно в 07:00 на 30-м километре Бауского шоссе по направлению в Ригу.

По имеющейся информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, поэтому автобус съехал в кювет.

В СНМП информируют, что в результате ДТП пострадали восемь человек. Два человека с травмами средней тяжести были доставлены в больницу, шесть человек отказались от госпитализации.

Опубликованные в соцсетях фотографии свидетельствуют о том, что это автобус белорусской компании «Минсктранс», который следовал по маршруту Минск-Рига и должен был прибыть в Ригу в понедельник в 8:00.