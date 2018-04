Новым главой МВД Великобритании назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид. Об этом сообщила канцелярия британского правительства в Twitter.

Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 30, 2018