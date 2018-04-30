Новым главой МВД Великобритании назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид. Об этом сообщила канцелярия британского правительства в Twitter.

Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 30, 2018

Ранее Саджид Джавид, выходец из семьи пакистанских мигрантов, возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления.

Вчера Эмбер Радд подала в отставку на фоне скандала вокруг депортации проживающих в Британии более полувека мигрантов «поколения Windrush». Скандал получил название от имени корабля, который в 1948 году доставивший с Великобританию первую группу мигрантов.

После Второй мировой войны Великобритания в связи с нехваткой рабочей силы приглашала на работу граждан стран Карибского бассейна и Африки. Недавно газета Guardian распространила информацию о том, что у МВД страны существует программа депортации конкретного количества мигрантов, называемых «поколением Windrush».

Так, по данным издания, мигрантам стали отказывать в медицинской помощи, им часто угрожали депортацией при отсутствии документов на право постоянного проживания в стране, умышлено создавая, таким образом, «враждебную среду» для них.

Сначала Радд отрицала существование программы, однако позднее была вынуждена признать, что она есть, сославшись, что просто не знала об этом, извинилась за дезинформацию и подала в отставку.