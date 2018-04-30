Эмбер Радд, глава МВД Британии, ушла в отставку из-за миграционного скандала. Оппозиция требовала отставки Радд из-за ее противоречивых высказываний о мигрантах п

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в воскресенье, 29 апреля, покинула свой пост. «Премьер-министр сегодня вечером приняла отставку главы МВД», — заявил представитель главы правительства Терезы Мэй. В последнее время Радд находилась под давлением в связи с иммиграционным скандалом, который получил название по кораблю «Виндраш», на котором после Второй мировой войны прибыл в Великобританию ряд граждан Ямайки, что положило начало активной миграции выходцев и из других стран Карибского бассейна.

В связи с ужесточением британского миграционного закона в фокус внимания попали и сами бывшие жители карибских стран, и их потомки. Тем, у кого не было действующих документов, грозила депортация, а также отказ в социальном и медицинском обслуживании. Чтобы избежать депортации, требовалось представить доказательства, что они законно находились в Великобритании. При этом соответствующие документы мигрантам из стран Карибского бассейна никогда не выдавались. Впоследствии Тереза Мэй принесла извинения странам Карибского бассейна, которые входят в Содружество наций.

В последние дни Радд, которую называют одной из ближайших доверенных лиц Терезы Мэй, отметилась рядом противоречивых высказываний. Критики обвинили министра в неосведомленности, а оппозиция потребовала ее отставки. В правительстве Мэй эта отставка стала уже четвертой за последние полгода.