ГАИ Минской области анонсирует проведение профилактической акции «Скорость». Она пройдет с 1 по 4 мая (со вторника по пятницу) по Минской области, сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома.

«Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что более 32% ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения скорости движения. Как правило, происшествия характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий.

За 3 месяца 2018 года по указанной причине совершено 50 ДТП, в которых 4 человека погибли и 61 – получили травмы. За указанный период сотрудниками ГАИ выявлено 2350 фактов нарушений скоростного режима водителями», — сообщили в ГАИ.

Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь за превышение скорости:

от 10 до 20 км/ч штраф составит до 1 базовой величины,

от 20 до 30 км/ч – от 1 до 3 базовых величин,

30 и более км/ч – от 3 до 10 базовых величин.

За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД. «Помните, что спокойное, внимательное, культурное вождение автомобилем и постоянный контроль за дорожной ситуацией обеспечат благополучное прибытие к месту назначения».