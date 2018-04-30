В последнем опросе Eurobarometer 83% респондентов заявили, что поддельные новости представляют собой опасность для демократии.

Европейская комиссия предлагает меры по борьбе с дезинформацией в Интернете, в том числе по Кодексу практики дезинформации в масштабах всей страны, поддержке независимой сети факторинговых агентов и ряду мер по стимулированию качественной журналистики и распространению медиаграмотности, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Недавние откровения Facebook / Cambridge Analytica продемонстрировали, как личные данные могут быть использованы в избирательных контекстах, и являются своевременным напоминанием о том, что для обеспечения устойчивых демократических процессов требуется больше. Сегодня Европейская комиссия предпринимает шаги в борьбе с дезинформацией для обеспечения защиты европейских ценностей и безопасности.

Вице-президент по цифровому единому рынку Андрус Ансип сказал: «Дезинформация не нова как инструмент политического влияния. Новые технологии, особенно цифровые, расширили сферу охвата через онлайн-среду, чтобы подорвать нашу демократию и общество. Поскольку онлайн-доверие легко чтобы сломать, но трудно перестроить, промышленность должна работать вместе с нами по этому вопросу. Онлайн-платформы играют важную роль в борьбе с дезинформационными кампаниями, организованными отдельными лицами и странами, которые стремятся угрожать нашей демократии ».

Комиссар Мария Габриэль , комиссар по цифровой экономике и обществу, сказала: «Мы призываем всех участников, в частности платформы и социальные сети, которые несут четкую ответственность, действовать на основе плана действий, направленного на общий европейский подход, граждане наделены полномочиями и эффективно защищаются от дезинформации. Мы будем внимательно следить за достигнутым прогрессом и можем предложить дальнейшие меры к декабрю, включая меры нормативного характера, если результаты окажутся неудовлетворительными ».

Комиссар по вопросам безопасности Сэр Джулиан Кинг сказал: «Оружие онлайн-фальшивых новостей и дезинформации представляет собой серьезную угрозу безопасности для наших обществ. Подрыв доверия доверенных каналов для борьбы с пагубным и раздельным содержанием требует четкого ответа на основе увеличения прозрачность, прослеживаемость и подотчетность. Интернет-платформы играют жизненно важную роль в борьбе с злоупотреблением своей инфраструктурой враждебными субъектами и в обеспечении безопасности своих пользователей и общества ».

На основе независимого доклада, опубликованного в марте 2018 года Группой высокого уровня по поддельным новостям и дезинформации в Интернете, а также более широких консультаций, проведенных за последние шесть месяцев, Комиссия определяет дезинформацию как « достоверно ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая создается, представлена и распространяться на экономическую выгоду или преднамеренно обманывать общественность и наносить ущерб обществу ».

В последнем опросе Eurobarometer 83% респондентов заявили, что поддельные новости представляют собой опасность для демократии. Респонденты были особенно обеспокоены умышленной дезинформацией, направленной на то, чтобы влиять на выборы и иммиграционную политику. Опрос также подчеркнул важность качественных СМИ: респонденты воспринимают традиционные СМИ как наиболее надежный источник новостей (радио 70%, ТВ 66%, печатный 63%). Интернет-источники новостных и видео-хостинговых сайтов являются наименее надежным источником новостей, при этом ставки доверия составляют 26% и 27% соответственно.

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии опубликовал исследование по поддельным новостям и дезинформации. Он указывает, что две трети потребителей онлайновых новостей предпочитают получать доступ к ним через платформы с поддержкой алгоритмов, такие как поисковые системы и агрегаторы новостей, а также сайты социальных сетей. В нем также говорится, что рыночные мощности и потоки доходов перешли от издателей новостей к операторам платформы, у которых есть данные для соответствия читателям, статьям и объявлениям.

Меры по борьбе с дезинформацией в Интернете

Для решения этих проблем и тенденций Комиссия предлагает ряд мер по борьбе с дезинформацией в Интернете. К ним относятся:

Кодекс практики дезинформации: к июлю и в качестве первого шага онлайн-платформы должны разработать и следовать единому Кодексу практики с целью:

Обеспечение прозрачности спонсорского контента, в частности политической рекламы, а также ограничение возможностей выбора политической рекламы и сокращение доходов для поставщиков дезинформации;

Обеспечение большей ясности в отношении функционирования алгоритмов и возможности сторонней проверки;

Упрощение пользователям поиска и доступа к различным источникам новостей, представляющим альтернативные точки зрения;

Представление мер по выявлению и закрытию поддельных счетов и решению проблемы автоматических ботов;

Предоставление фактов, исследователей и государственных органов для постоянного мониторинга дезинформации в Интернете;

Независимая европейская сеть контролеров фактов: это позволит установить общие методы работы, обменяться передовым опытом и работать для обеспечения максимально широкого охвата фактических поправок в ЕС; они будут отобраны из членов ЕС Международной сети проверки фактов, которая следует строгому международному международному стандарту проверки фактов;

Безопасная европейская онлайн-платформа по дезинформации для поддержки сети контролеров фактов и соответствующих академических исследователей с трансграничным сбором и анализом данных, а также доступа к данным по всему ЕС;

Усиление грамотности в средствах массовой информации: более высокий уровень грамотности в средствах массовой информации поможет европейцам выявить онлайн-дезинформацию и приблизиться к онлайн-контенту с критическим взглядом. С этой целью Комиссия будет поощрять факторинговые и гражданские организации предоставлять учебные материалы школам и преподавателям и организовывать Европейская неделя грамотности СМИ;

Поддержка государств-членов в обеспечении устойчивости выборов от все более сложных кибер-угроз, включая дезинформацию в Интернете и кибератаки;

Продвижение добровольных онлайновых систем идентификации для улучшения отслеживания и идентификации поставщиков информации и повышения доверия и надежности в интерактивном взаимодействии, а также в информации и ее источниках;

Поддержка качественной и разнообразной информации: Комиссия призывает государства-члены расширить свою поддержку качественной журналистики для обеспечения плюралистической, разнообразной и устойчивой медиа-среды. В 2018 году Комиссия приступит к призыву к представлению предложений о выпуске и распространении качественного новостного контента по делам ЕС через средства массовой информации, ориентированные на данные;

Скоординированная стратегическая коммуникационная политика , разработанная службами Комиссии, объединяющая текущие и будущие инициативы ЕС в отношении дезинформации в режиме онлайн с данными государств-членов, будет посвящена информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие ложным повествованиям о Европе и борьбе с дезинформацией как внутри ЕС, так и за его пределами.

Следующие шаги

Комиссия в скором времени соберет форум с участием многих заинтересованных сторон, чтобы обеспечить основу для эффективного сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами, включая онлайн-платформы, рекламную индустрию и крупных рекламодателей, и обеспечить приверженность координации и расширению усилий по борьбе с дезинформацией. Первым продуктом форума должен стать Кодекс практики ЕС по дезинформации, который будет опубликован к июлю 2018 года, с тем чтобы оказать заметное влияние к октябрю 2018 года.

К декабрю 2018 года Комиссия сообщит о достигнутом прогрессе. В докладе также будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия дальнейших мер для обеспечения непрерывного мониторинга и оценки намеченных мероприятий.

Исходная информация

В своем послании от мая 2017 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поручил Уполномоченному по цифровой экономике и обществу Марии Габриэль описать проблемы, которые онлайн-платформы создают для наших демократий в отношении дезинформации и инициирования ответных мер ЕС на эти вызовы.

В феврале 2018 года Комиссия утвердила список рекомендаций, ожидающих проведения выборов в Европу в 2019 году, в которых содержится призыв к: «компетентным национальным органам […] выявить на основе опыта государств-членов наилучшую практику выявления, смягчения и управление рисками избирательного процесса от кибератак и дезинформации ».

Группы экспертов высокого уровня по Фиктивному News (HLEG) сообщили Комиссии по борьбе с онлайн — дезинформации. В выводах и рекомендациях Группы были опубликованы 12 марта 2018 года.

До этих инициатив Европейский союз уже активно участвовал в борьбе с дезинформацией: в 2015 году Целевая группа Восточного стратегического комитета под руководством Высокого представителя / вице-президента Могерини была создана по решению Европейского совета в марте 2015 года, чтобы « оспаривать проводимые Россией кампании дезинформацииЦелевая группа действует в рамках Европейской службы внешних действий с сентября 2015 года, эффективно информируя политику ЕС в отношении своего восточного района, укрепляя общую среду средств массовой информации в восточном районе, в том числе обеспечивая свободу средств массовой информации и укрепляя независимые средства массовой информации; способность ЕС прогнозировать, решать и повышать осведомленность о прокремлевской дезинформационной деятельности.