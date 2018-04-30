Бобруйский завод напитков, где выпускают плодово-ягодное, а с 2015 года — еще и «инновационное» фруктовое вино, признали банкротом в декабре 2014 года. Антикризисным управляющим назначили Сергея Хомутова. 19 апреля 2018 года собственник завода — горисполком — попросил суд признать работу Хомутова по взаимодействию с собственником имущества должника неудовлетворительной.

Уже бывший управляющий Сергей Хомутов относится к ситуации спокойно и, говорит, не раз просил коллектив не волноваться и спокойно во всем разобраться. Не послушали.

— Когда меня назначили управляющим в 2014 году, у завода было 55 млрд рублей долга — старыми. 34 млрд из них предприятие должно было банку, — рассказывает Сергей Алексеевич. — Почему прежнее руководство брало кредиты и неразумно вкладывало деньги — в том числе закупало сырье втридорога, — должны разбираться соответствующие органы. Я же составил план санации исходя из экономической ситуации.

Хомутов сделал ставку на «инновационный продукт» — фруктовое вино крепостью 15 градусов. В отличие от 18-градусного крепленого плодово-ягодного, в которое добавляют этиловый спирт, это по циклу производства больше похоже на домашнее: в нем только сок и дрожжи. А еще акциз — 10 копеек, 9% от себестоимости бутылки. В то время как на «плодовке» он — 1,3 рубля при стоимости 2,8 рубля.

— Фруктовое вино магазины брали неохотно: на нем заработаешь меньше, чем на «плодовке». Поэтому приходилось всучать насильно. Народ его распробовал только к концу прошлого года, и сейчас спрос на него огромный. Настолько, что налоговая заинтересовалась большими, по их мнению, зарплатами торговых представителей, которые работают в других областях. Но они ведь «сидят на проценте», причем маленьком — 6% всего. Для нас найм «торговиков» был самым экономически выгодным шагом для увеличения продаж, и он сработал.

Для сравнения: в начале периода санации у винзавода не было оборотных средств, счета арестованы, предприятие продавало 8−9 тыс. дал (80−90 тыс. литров) вина. Сейчас продает 25 тысяч (250 тысяч литров). И в апреле 2018 года, например, предприятие заплатило налоги почти в полном объеме — не доплатили всего 5−10%.

Во время проверок потеряли треть клиентов

Хомутов вспоминает, как после взлета продаж и роста зарплат торговых агентов в прошлом году им заинтересовались силовики. Проверка в отношении руководителя длилась полгода — нарушений не выявили. Но за этот срок предприятие потеряло около 30% клиентов, говорит экс-управляющий: «Кто хочет связываться с производителем, из-за которого завтра тебя могут пригласить на беседу силовики?».

Уже бывший управляющий планировал продлить санацию завода напитков на 5 лет и даже представлял проект главному кредитору — Белинвестбанку. Комиссия проект приняла. Однако для продления санации этого было недостаточно. Собственник — Бобруйский горисполком — должен был обратиться с соответствующим заявлением в Совет министров.

— Суд озадачил собственника представить к заседанию или согласование с Совмином или отказ в согласовании в продлении санации. Ничего представлено не было. Даже не знаю, обращались ли они в Совмин в принципе — по крайней мере, меня в известность не ставили, — говорит Сергей Алексеевич.

Сейчас Хомутов передает дела новому управляющему — Руслану Мясоедову. Он входит в курс дела с понедельника, 23 апреля:

— Я пока пытаюсь понять, почему предприятие, которое стабильно работало, нарастило такие долги, и как быть с ним дальше. Сейчас оно находится в ликвидации, план которой согласован с собранием кредиторов. Процедура ликвидации прописана в законе, и я буду ей следовать. Я буду также делать анализ хоздеятельности. Если мы усмотрим, что возможно восстановление платежеспособности предприятия, то, конечно, с предложением о его восстановлении я буду обращаться к собственнику, и мы будем выносить этот вопрос на собрании кредиторов.

Срок ликвидации бобруйского завода напитков установлен до 13 сентября 2018 года. По словам Руслана Мясоедова, до этого времени будут в том числе искать инвестора с возможностью продать завод с обязательным сохранением рабочих мест.

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