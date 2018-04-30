Белорусская бегунья Ольга Мазуренок финишировала первой на METRO Marathon Düsseldorf и поставила рекорд соревнований. Об этом сообщает официальный сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска преодолела дистанцию за 2 часа 25 минут 25 секунд. Преимущество Ольги над серебряной призеркой из Германии Фабьен Амрейн составило более 7 минут. Третьей на финише оказалась кенийка Роуз Епчоге Мару.

Ольга Мазуренок является рекордсменкой Беларуси в марафоне с результатом 2:23:54, который она показала два года назад, финишировав четвертой на Лондонском марафоне. Также в марте этого года Ольга обновила национальное достижение в полумарафоне, зафиксировав на чемпионате мира в Валенсии результат 1:10:57.