Белорусам можно не опасаться эпидемии инфекционных заболеваний.

Уверенность в том, что в стране ситуация с инфекционными заболеваниями, в том числе кори, взята под контроль, выразила замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

В интервью программе «Неделя» (телеканал СТВ) чиновница высказалась по поводу того, что в столице выявлен случай заболевания корью. Наталья Жукова подчеркнула, что у заболевшего ребенка взяты все необходимые анализы, и наличие кори пока подтверждено лабораторно, тем не менее, медики провели противоэпидемические мероприятия в полном объеме.

«Ситуация с инфекционными заболеваниями в Беларуси стабильная и управляемая. Нам не грозит эпидемия инфекционных заболеваний, в том числе, и кори. Уровень вакцинации в Беларуси по всем инфекциям достаточно высокий», — рассказала замминистра, добавив, что инфекцию выявляют, как правило, у тех граждан, которые по каким-либо причинам ранее не прошли вакцинацию.

Жукова призвала белорусов не рисковать своим здоровьям и привиться, поскольку тревожит тот факт, что ситуация с инфекционными заболеваниями в соседних с Беларусью странах усложнилась.