Правительство Беларуси с 1 мая 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС, сообщает naviny.by.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается со $111,4 до $118,5 за 1 т, на прямогонный бензин — с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины — с $33,4 до $35,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла составит $35,5 за 1 т (была $33,4).

Ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, снижались 1 апреля.

Постановление № 325 о повышении пошлин принято правительством 25 апреля 2018 г.

Напомним, с 1 апреля 2018 года Беларусь снижала экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть была уменьшена на 8 долларов — с 119,5 долларов до 111, 4 долларов за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты, а также на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла была снижена до 33,4 доллара за 1 т с 35,8 доллара.