Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО.

Как сообщает пресс-служба президента, он подписал указ «Об утверждении решения СНБО «О широкомасштабной антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей».

Порошенко также подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ «О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей».

«Согласно приказу, с 14.00 30 апреля 2018 года начать операцию Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в соответствии с планом операции Объединенных сил», — сообщил Порошенко во время совещания с военным руководством о начале операции Объединенных сил.

Кроме того, он подписал приказ верховного главнокомандующего «Об утверждении положения об объединенном оперативном штабе ВСУ».

«Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины, а для сотен тысяч, миллионов временно перемещенных лиц, вынужденных покинуть донецкую и луганскую земли, мы создадим условия для того, чтобы они как можно быстрее вернулись и восстановили нормальную жизнь на Донбассе», — подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил командующего АТО Михаила Забродского «за блестящее исполнение задач» и передал управление командующему Объединенных сил генералу Сергею Наеву.

«АТО закончено», — подчеркнул Порошенко.

В то же время он отметил, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции «не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях».

Президент подчеркнул важность внимательно следить за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп. Также он подчеркнул важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны.

Порошенко поставил ряд задач руководству силовых структур.

В частности, начальнику Генштаба Виктору Муженко была поставлена ​​задача обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами ВСУ, другими составляющими сил обороны, привлеченным к проведению операции Объединенных сил и обеспечить их эффективную, жесткую координацию.

Первому заместителю председателя СБУ — руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталию Маликову Порошенко поручил организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО и сил и средств, не вошедших в состав Объединенных сил.

Наеву в частности поручено организовать и обеспечить применение оружия и вооружения подчиненными войсками, оставляя украинским военным право на открытие огня.

«Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на Вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации», — обратился Порошенко к Наеву.

Порошенко также подчеркнул, что украинские дипломаты и он, как президент, сделают все, чтобы обеспечить внедрение формата миротворцев, которые усилят компонент безопасности и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни.

Президент отметил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса отражает его стратегию по освобождению оккупированных территорий.

Вместе с тем он поручил СНБОУ, руководителям силовых ведомств проанализировать законодательную базу и, в случае необходимости внести предложения по совершенствованию законодательства в связи с завершением проведения широкомасштабной АТО.

В свою очередь, Забродский сообщил, что штабом АТО проведена соответствующая работа по завершению формата АТО.

Наев сообщил о завершении планирования операции Объединенных сил, создания соответствующей группировки войск сил для ведения операции, налаживания взаимодействия с другими составляющими сил безопасности и обороны, военно-гражданскими администрациями в Донецкой и Луганской областях.

«Группировка объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готова», — сказал Наев.